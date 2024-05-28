Ardahan'da Çıldır gölünde ‘yeşil sinek’ istilası

Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 28.05.2024 - 10:46

Ardahan’da yaklaşık bir aydır etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Çıldır gölü çevresinde her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının ‘yeşil sinek’ olarak adlandırdığı sineklerin sayısında artış görüldü.

Üremeye bağlı olarak sayıları artan yeşil sinekler göl çevresini istila etti. Bölgeye gelenlerin etrafını saran sineklerin zararsız türde olduklarını söyleyen Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yüksel Kılıç, “Yoğun yağışın olduğu dönemlerde bu sineklerin üremesi çok aşırı oluyor. Bu doğanın, tabiatın getirmiş olduğu bir kural. Buna yapacak hiçbir şey yok. Zararlı bir tür değil. Çıldır gölü cam gibi, temiz bir doğaya sahip. Dünyanın en güzel manzarasına sahip. Bu sineklerde doğanın sunmuş olduğu bir canlı" dedi.