Ardahan’da kumar oynayanlara suçüstü: 32 bin 125 lira ceza
Ardahan’da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın yapan polisler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Kumar malzemeleri ile kumardan elde edilen paralara da el konuldu.
Etiketler: #KUMAR
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