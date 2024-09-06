Ardahan’da kumar oynayanlara suçüstü: 32 bin 125 lira ceza

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:34

Güncelleme: 06.09.2024 - 10:35

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın yapan polisler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Kumar malzemeleri ile kumardan elde edilen paralara da el konuldu.