Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca 2 şarjör ile 30 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A'nın Ardahan'daki ikametinde ise bir tabanca ve şarjör ile 20 fişek bulundu.
Şüpheli Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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