Ardahan’da zift tankı patladı: 2'si ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:08

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:08

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2’si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2’si Erzurum’a, 1’i Trabzon’a 1’de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada yaralanan çalışanların kimlikleri belirlendi. Patlamada Ercan Demir, Nuri Cansever, Ümit Taşlan ve Olcay Yıldırım'ın yaralandığı bildirildi.

Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

