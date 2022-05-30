Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dün serinlemek için baraj gölüne giren Arda Tandır'ın (12) cansız bedenine ulaşıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kardeşi Kadir Berat Tandır'ın (8) ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:54
Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik
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Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, Karaçay Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Arda ve Kadir Berat Tandır kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kadir Berat Tandır, bu sırada bölgeden geçenler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı, Arda ise gözden kayboldu. Kadir Berat, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı. 

Arda Tandır'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Kadir Berat Tandır'ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. 


Samandağ hatay Arda Tandır

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