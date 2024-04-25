AREA üst yöneticisi Karan, yaptıkları son anketi Cumhuriyet’e anlattı: CHP’nin yükselişi sürüyor

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 07:45

Karan, seçimlerin ardından yaptıkları araştırmayı Cumhuriyet’e anlattı. Araştırma 26 il, 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar işlendikten sonra yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32.5 ile AKP ikinci parti olarak çıkıyor. Araştırmada DEM Parti yüzde 9.9’la üçüncü, MHP yüzde 9.1’le dördüncü parti oluyor. Yüzde 7’lik seçim barajı nedeniyle TBMM’ye dört parti girebiliyor. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) oyunu yüzde 2,8 artırarak yüzde 5.6’ya yükseltmesine karşın parlamento dışı kalıyor. CHP’de 2023 milletvekili seçimine göre yüzde 9’luk oy artışı, AKP’de yüzde 3.1’lik oy düşüşü gözleniyor. Yine aynı zamanda DEM Parti’nin yüzde 1.1 ile yükselişte, MHP’nin de yüzde 1’lik düşüşte olduğu gözleniyor.

Anketten CHP’yi yakından ilgilendiren bir sonuç daha çıktı. “Sizce CHP’nin ülkeyi yönetecek kadroları var mı” sorusuna yüzde 39.5 olumlu, yüzde 49.5 olumsuz yanıt verdi, yüzde 11 yanıt vermedi.

KARARSIZ KALANLAR

Yerel seçim sonrasında “Hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna kararsız kalanlara ilişkin veriler dikkat çekti. Yüzde 22.7’lik kararsız seçmenin analizinde yüzde 8.1’inin 18-34 yaş aralığında olduğu yüzde 9.2’sinin lise eğitimli olduğu belirlendi. Ayrıca kararsızların yüzde 8,9’u kendisini milliyetçi, yüzde 7.4’ü merkez sağ seçmen olarak niteliyor. Bir diğer veriye göre kararsız seçmenlerin yüzde 5.9’u yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na, yüzde 5.1’i de 2023 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini dile getiriyor. Bu verilere göre kararsızlar daha çok milliyetçi, Atatürkçü ve merkez sağ görüşlü kişilerden oluşuyor.

EKONOMİ KAYBETTİRDİ

İktidar partisi AKP’nin yerel seçimlerde kaybetmesinin nedeni de ankette soruldu. Verilen yanıtlara göre AKP’nin kaybetme nedeni yüzde 61.1 ile ekonomik kriz, yüzde 8.6 ile göçmen sorunu, yüzde 8.5 ile adayların başarısızlığı olarak öne çıktı.

‘AKŞENER BIRAKMAKLA İYİ YAPTI’

Anketin İYİ Parti’ye ilişkin verileri de dikkat çekti. Buna göre katılımcıların yüzde 21.8’lik kısmı kuruluşundan bu yana İYİ Parti’ye oy verdiğini açıkladı. Oy verenlerin yüzde 27.8’i kendisini Atatürkçü, yüzde 28.2’si ise ülkücü kökenden gelenlerden oluşuyor. İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 60,9’u Akşener’in genel başkanlığı bırakmasına olumlu bakıyor, olumsuz karşılayanlar yüzde 29.7. “İYİ Parti’de genel başkan kim olmalıdır” sorusuna katılımcılar yüzde 22.2 Tolga Akalın, yüzde 21.3 Koray Aydın, yüzde 16.3 Müsavat Dervişoğlu yanıtını verdi.

İyi Parti’deki gelişmeleri değerlendiren Karan, “Kongrede eğer delege iradesi seçmenin iradesiyle paralel olarak sandığa yansırsa, İYİ Parti’yi 1997 MHP Kongresi bekliyor demektir. Adayların ilk turda birbirlerine yakın oy alması durumunda, yarışta üçüncü çıkacak adayın, kimin lehine çekileceği konusu genel başkanı belirleyebilir” dedi.