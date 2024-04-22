'Akşener'in hayır duasını aldım' demişti: Müsavat Dervişoğlu'ndan 'emanetçi' eleştirilerine yanıt
İYİ Parti'de olağanüstü kurultaya geri sayım sürüyor. 27 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultayda aday olan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "emanetçi" eleştirilerine tepki gösterdi.
Yerel seçimlerde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti,
27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek.
Genel başkan adaylarından, İYİ Parti Grup Başkanvekili
Müsavat Dervişoğlu, NTV yayınına konuk oldu.
Partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü ifade
eden Dervişoğlu, "Partimi bulunduğu yerden alıp daha kutlu yerlere
taşıyacağımıza inandığım için aday oldum" dedi.
"O KARAKTERDE BİRİ DEĞİLİM"
"Emanetçi" eleştirilerine de cevap verip tepki
gösteren Dervişoğlu, "Müsavat Dervişoğlu genel başkan olacak; ondan sonra
parti belli bir döneme geldikten sonra acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak,
acaba emanetçi mi sonra ona mı devredecek diye... Bir kere ben o karakterde
biri değilim. İkincisi Sayın Meral Akşener de öyle bir zihniyette değil"
ifadelerini kullandı.
İSTİFALAR SÜRÜYOR
Kurultaya geri sayım sürerken İYİ Parti'den bir istifa
haberi daha geldi.
31 Mart seçimleri sonrası İYİ Parti Ekonomi Politikaları
Başkanlığı görevini bırakan Genel İdare Kurulu Üyesi Bilge Yılmaz, partisinden
istifa ettiğini duyurdu.
Yerel seçim sonrası İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer de İYİ Parti'den istifa etmişti.
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