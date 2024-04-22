'Akşener'in hayır duasını aldım' demişti: Müsavat Dervişoğlu'ndan 'emanetçi' eleştirilerine yanıt

İYİ Parti'de olağanüstü kurultaya geri sayım sürüyor. 27 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultayda aday olan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "emanetçi" eleştirilerine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:07
'Akşener'in hayır duasını aldım' demişti: Müsavat Dervişoğlu'ndan 'emanetçi' eleştirilerine yanıt
Abone Ol google-news

Yerel seçimlerde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti, 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek.

Genel başkan adaylarından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, NTV yayınına konuk oldu.

Partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü ifade eden Dervişoğlu, "Partimi bulunduğu yerden alıp daha kutlu yerlere taşıyacağımıza inandığım için aday oldum" dedi.

"O KARAKTERDE BİRİ DEĞİLİM"

"Emanetçi" eleştirilerine de cevap verip tepki gösteren Dervişoğlu, "Müsavat Dervişoğlu genel başkan olacak; ondan sonra parti belli bir döneme geldikten sonra acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak, acaba emanetçi mi sonra ona mı devredecek diye... Bir kere ben o karakterde biri değilim. İkincisi Sayın Meral Akşener de öyle bir zihniyette değil" ifadelerini kullandı.

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Kurultaya geri sayım sürerken İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi.

31 Mart seçimleri sonrası İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bırakan Genel İdare Kurulu Üyesi Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yerel seçim sonrası İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer de İYİ Parti'den istifa etmişti.


Müsavat Dervişoğlu haberleri İyi Parti haberleri Meral Akşener haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: 'Akşener'in hayır duasını aldım'

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: 'Akşener'in hayır duasını aldım'
Dervişoğlu’na destek iddiası: Akşener’in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi

Dervişoğlu’na destek iddiası: Akşener’in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi
Bahçeli'nin 'Akşener' çağrısına yanıt verdi... İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama: 'AK Parti yönetimine karşıyız'

Bahçeli'nin 'Akşener' çağrısına yanıt verdi... İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama: 'AK Parti yönetimine karşıyız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akkuyu’yu inşa ediyorlar: Rus şirket icralık oldu

Akkuyu’yu inşa ediyorlar: Rus şirket icralık oldu
Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’

Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’
‘Büyük bir tahribat var’ diyerek duyurdu: ‘Kayyum, belediyeyi 8.5 milyar borca sokmuş’

‘Büyük bir tahribat var’ diyerek duyurdu: ‘Kayyum, belediyeyi 8.5 milyar borca sokmuş’
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
Konut piyasasında iki yıl sonra ilk: İşte konut almak için en doğru zaman!

Konut piyasasında iki yıl sonra ilk: İşte konut almak için en doğru zaman!
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'
Avukatlar sokağa çıkıyor

Avukatlar sokağa çıkıyor