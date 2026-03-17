2026 Arefe günü tarihi yaklaşan Ramazan Bayramı ile yurttaşların gündemine geldi. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü? Arefe günü hangi güne denk geliyor?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir. Ancak bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi durumunda arefe günü idari izin kapsamına alınabiliyor ve kamu çalışanları arefe günü tüm gün izinli oluyor.