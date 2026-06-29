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Arhavililer, derelerine sahip çıkıyor

Arhavililer, derelerine sahip çıkıyor

29.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Arhavililer, derelerine sahip çıkıyor

Artvin Arhavi’de DSİ'nin Kapisre, Orçi ve Sidere derelerini beton kanallara hapsetmeyi amaçlayan "dere ıslahı" bilgilendirme toplantısı yurttaşların sert tepkisiyle krize dönüştü; "Yaşayan dereler istiyoruz" diyerek projeye isyan eden halk salonu terk etmeye zorlarken, uzmanlar beton kanalların suyun hızını en az 4 kat artırarak felaketlere davetiye çıkaracağı uyarısında bulundu.
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Artvin Arhavi’de Devlet Su İşleri’nin (DSİ) dere ıslahı projesi için yaptığı bilgilendirme toplantısı, halkın sert tepkisiyle krize dönüştü. Derelerin “beton kanallara hapsedilmesine” karşı çıkan yurttaşlar, “Biz tabutluk değil, yaşayan dereler istiyoruz” diyerek projeye karşı çıktı.

Arhavi Halk Eğitim Merkezi’ndeki toplantıda, Kapisre, Orçi ve Sidere derelerine yönelik planlanan çalışmalar anlatılmak istendi ancak salon kısa sürede gerildi. Görüntü alınmasının engellenmek istenmesi ve söz almak isteyen yurttaşlara yönelik müdahaleler tansiyonu yükseltti. Tepkilerin büyümesi üzerine itiş kakış yaşanırken DSİ yetkilileri toplantıyı yarıda keserek salonu terk etti.

Bilgilendirme toplantısında köy muhtarları, yaşam savunucuları ve yurttaşlar, yaptıkları açıklamalarda, halkın böyle bir dere ıslahına onay vermeyeceğini vurguladı. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, “Bir dere yatağı kanala alındığı zaman sürtünmenin azalmasıyla en az 4 katı hızı artıyor. Yani, yıkabildiği yerde yıkacak yıkamadığı yerde taşacak çok büyük başka felaketler getirecek” dedi

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