Arıza nedeniyle yol kenarında durdu, TIR çarptı: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var!

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne seyreden İ.M. yönetimindeki otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Otomobilden inen İ.M. ile eşi G.M., aracı kontrol ettikleri sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR otomobile çarptı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, TIR ise yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 7 yaşındaki E.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan İ.M. ile eşi G.M ve çiftin diğer çocuğu, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından E.M.’nin cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.