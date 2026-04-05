Arızalı minibüse çarpan araçta 7 aylık bebek dahil 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, Ş.E. yönetimindeki 38 EE 124 plakalı hafif ticari araç, aynı yol üzerinde arıza yapması sonucu yolda kalan G.B. yönetimindeki 38 AKT 990 plakalı minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan ve aynı aileden olan 7 aylık bebek A.B., Y.B., C.B. ve E.B. ile hafif ticari otomobilin sürücüsü Ş.E. ve yolcu A.M.’yi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.