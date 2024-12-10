İngiltere'de kayboldu... Prof. Dr. Orhan Ekren'den 2 haftadır haber alınamıyor

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:20

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:22

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi, üyeleri olan Prof. Dr. Orhan Ekren'in 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğunu belirtti.

MMO'DAN AÇIKLAMA

MMO İzmir Şubesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz."