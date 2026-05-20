‘Arka Sokaklar’ için final kararı: 21’inci sezon hazırlıkları durdu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan “Arka Sokaklar” dizisinin final yapacağı iddia edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapımını D Media’nın üstlendiği dizinin 21’inci sezon hazırlıkları durduruldu.

KARARIN OYUNCULARA İLETİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, alınan final kararının bugün itibarıyla oyuncu kadrosuna da iletildiği iddia edildi.

Daha önce yeni sezon için hazırlıkların sürdüğü ve oyuncularla anlaşmalar yapıldığı belirtilmişti.

CUMA AKŞAMLARININ UZUN SOLUKLU YAPIMIYDI

Yıllardır cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan “Arka Sokaklar”, polisiye hikâyeleri ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu.

Dizi, yayın hayatı boyunca Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımları arasında gösterildi.