Arkadaşı bıçakladı, yaralı halde sağlık ocağına sığındı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:41

Mesudiye Mahallesi 1’inci Leylak Sokak’ta, 28 Eylül Cuma günü saat 11.00 sıralarında; Şahin Ç., yolda karşılaştığı arkadaşı Mesut A. ile 'arkadan konuşma' nedeniyle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Şahin Ç., Mesut A.’yı bıçakladı. Yaralı halde kaçarak yakındaki sağlık ocağına sığınan Mesut A., ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan Mesut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şahin Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.