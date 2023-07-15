Arkadaşına yardım etmek istedi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Trabzon’un Of ilçesinde bir kişi arkadaşına yardım etmek isterken, peteklerden çıkan bal arısı sokmasına bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 14:11
Arkadaşına yardım etmek istedi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Ali Öztürk (34), Trabzoun'un Of ilçesindeki Ağaçseven mahallesinde arkadaşının Erzurum’a götürülecek olan peteklerinin hazırlanmasına yardım etmek istedi.

YARDIM ETMEK İSTEDİ

Yardım etmek isterken bacağından bal arısı sokması sonucu fenalaşan Ali Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalede entübe edilen Öztürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ali Öztürk’ün cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından yarın Hayrat ilçesindeki Güldüren mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.


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