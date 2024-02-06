Arkadaşını yaraladı: Polisi arayıp kendini ihbar etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Uğur Çakır'ı (25) tabancayla ağır yaralayıp ardından, ''Arkadaşımı vurdum kan kaybediyor' diyerek polisi arayan Emre Güven (38) teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:30
Arkadaşını yaraladı: Polisi arayıp kendini ihbar etti
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112 Çağrı Merkezi'ne bugün saat 05.40'ta 'Arkadaşımı vurdum kan kaybediyor' ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Çay Mahalle 2139 Sokak'taki söz konusu adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Uğur Çakır'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Çakır, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Çakır'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kasten yaralama suçundan poliste suç kaydı bulunan Çakır'ın üzerindeki aramada bir sustalı bıçak bulundu.

İçinde 4 mermi bulunan suç aleti tabancasını polise vererek teslim olan ve kasten yaralamadan daha önce de suç kaydı bulunan Emre Güven gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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