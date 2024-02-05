Yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında otobüsle seyahat eden bir yolcunun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:41
Yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kağızman Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine yolculardan Y.N.'nin (31) valizinde arama yapıldı.

Şüphelinin valizinde 9 mm çapında mekanizma ve otomatik tabancaya dönüştürülmüş silah, ruhsatsız tabanca, tabancaları otomatik silaha dönüştüren 2 mekanizma ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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