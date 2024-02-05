Tabancayla oynarken kazara arkadaşını kafasından vurdu!

Samsun’da bir kişi elinde tabancayla oynarken karşında oturan arkadaşını kazara kafasından vurarak ağır yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 07:18
Tabancayla oynarken kazara arkadaşını kafasından vurdu!
Abone Ol google-news

Samsun’un Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki U.E. isimli şahsa ait boş dükkan içinde, M.Ş. (17), B.Ç. (23), K.A.A. (17), E.E.E. (18) ve S.K. (18) birlikte alkol almaya başladılar.

Bu sırada B.Ç., elindeki tabancayla oynarken, silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun B.C.’nin karşısında oturan arkadaşı M.Ş.’nin burnundan girip ensesinden dışarı çıktı.

Ağır yaralanan M.Ş., hastaneye kaldırıldı. B.Ç. ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


İlgili Haberler

Erdoğan'dan 'gece yarısı ataması'... Eğitimciye bak: Tabancalı müdür!

Erdoğan'dan 'gece yarısı ataması'... Eğitimciye bak: Tabancalı müdür!
Sokakta tüfekli, tabancalı 'yengemi rahatsız ettin' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta tüfekli, tabancalı 'yengemi rahatsız ettin' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

Tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon