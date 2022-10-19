Arkadaşının evinde başından vurulmuş bulunan Sude Akarsu'nun annesi adalet arayışında: 'Defalarca şikayetçi oldum'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 15:33

18 yaşındaki Sude Akarsu, 6 Ağustos'ta erkek arkadaşının evinde başına silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye sevk edilen Sude, 5 saat verdiği yaşam savaşını kaybetti ve yaşamını yitirdi. Sude'nin erkek arkadaşı O.Ö. Sude'nin intihar ettiğini iddia ederken, Sude'nin annesi ve kardeşleri Sude'nin şüpheli ölümünü aydınlatmak için hukuk mücadelesi veriyor.

Cumhuriyet'e konuşan Emine Acar, kızı Sude'nin intihar edebilecek biri olmadığını ve sorumluların yargılanması gerektiğini belirterek, son zamanlarda kızı ile yaşadıklarını anlattı.

"YAPAMIYORUM ANNE, OLMUYOR"

Sude'nin O.Ö. ile tanıştığını sonradan öğrendiğini aktaran Acar, "Kızım Mayıs ayında 18 yaşına girmişti. Bu kişi kızımın hayatına girdikten 4 ay sonra kızım vefat etti. Benim kızım O.Ö. ile ilgili hiçbir zaman "Ben onu çok seviyorum" demedi. Hep durgundu, bana "Yapamıyorum anne, olmuyor" demişti bir keresinde. Son zamanlarda kızımın telefonunu da elinden almıştı." dedi.

Sude'yi en son ölümünden 1 hafta önce gördüğünü söyleyen Acar, Sude'nin durgun ve ağlamaklı bir ruh halinin olduğunu anlattı ve ekledi:

"Ben onun gözlerinde sadece üzüntü ve korkuyu gördüm. Benim kızım sürekli darbediliyordu. Mahallede çok gören olmuş kızımı darbettiğini. Defalarca polise gidip bu kişi hakkında şikayetçi oldum."

"BENİM KIZIM İNTİHAR EDECEK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

6 Ağustos'ta Sude'nin götürüldüğü hastanede çalışan bir akrabasının kendisini aradığını ve kendisini hastaneye çağırdığını anlatan Acar, hastaneye gittiğinde neler olduğunu anladığını belirtti. Sude'nin 5 saat boyunca verdiği yaşam savaşını kaybettiğini aktaran Acar, "O.Ö. gözaltına alındı ve ifadesini alıp serbest bıraktılar. Bir gün sonra da başsavcının talimatıyla tutuklu yargılanmak üzere tekrar gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Bizim davamızdan şu an hüküm almadı. Başka dosyalarını da açtılar, onlardan dolayı da hala cezaevinde kalıyor. Benim kızım intihar edecek bir çocuk değildi." ifadelerini kullandı.

Sude'nin otopsisinde sağ şakaktan giren bir kurşun ve vücudunun farklı yerlerinde morluğa rastlandığını aktaran Acar, Karşı taraf darp izleri için "salıncaktan düşmüş" diyorlar bir de! Olaydan sonra da silahı saklamaya çalışmışlar. Görgü tanıkları bu kişinin olaydan sonra "Ben vurdum, ben yaptım!" diye bağırdığını duymuş." dedi.

"BURADA ON SEKİZ YAŞINA YENİ GİRMİŞ BİR ÇOCUKTAN BAHSEDİYORUZ!"

Acar, O.Ö.'nün olay günü için verdiği ifadesini aşağıdaki şekilde özetledi:

"Dışarıda kahvaltı yapıyorduk. Sude ablası ile yazışıyordu, ben de "Bırak telefonu yemeğini ye" dedim. O da "Sen karışamazsın ablamla konuşmama" dedi. Tartıştık. Tartışma uzamasın diye ben kalktım eve geldim. Birkaç saat sonra Sude geldi, konuştuk ve barıştık. Ben elimi yüzümü yıkamak için kalktım, kapının oraya gelince de Sude "bana bak" dedi. Döndüm baktım silahı başına dayamış. "Ne yapıyorsun sen?" dedim. "Seni çok seviyorum, biliyorsun dimi?" dedi ve silahı ateşledi."

Sude'nin lehine şahitlik yapmak isteyen kişilerin çekindikleri için yapmadıklarını anlatan Acar, konuşmasına aşağıdaki şekilde son verdi:

"Burada on sekiz yaşına yeni girmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Bir yıldır hangi savaşları veriyorum bir ben bilirim. Kızımı çok özlüyorum. Onunla hep oyunlar oynardık... Adaletin yerini bulmasını ve bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Bir sonraki davamız 9 Şubat 2023'te."