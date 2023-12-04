Arkadaşıyla ‘tartıştı’: Feribottan atladı!

Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir kadın, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:38
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Olay, Elazığ-Pertek arasında Keban Baraj Gölünde sefer yapan bir feribotta meydana geldi. 

İddiaya göre, feribota yolcu olarak binen iki arkadaş arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. 

Tartışma sonrası kadın, feribotun korkuluklarına çıkarak kendini suya attı. Olayı gören yolcu ve personeller kadını kurtarmak için seferber oldu. Personel suya can simidi atarak kadını kurtardı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Elazığ Feribot Keban Baraj Gölü

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