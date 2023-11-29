İzmir’de hareketli gece: Doğalgaz borusu patladı, yürekler ağza geldi!

İzmir’in Konak ilçesinde, fırtınanın etkisiyle beraber denizin taşması sebebiyle hasar gören Alsancak semtinde yürütülen çalışmalar esnasında doğalgaz borusu patladı. Sokakta endişe oluşturan ve yüreklerin ağza geldiği yangında, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

İHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 07:55
İzmir’de hareketli gece: Doğalgaz borusu patladı, yürekler ağza geldi!
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Alsancak Mahallesi 1440 Sokak’ta; geçen günlerde fırtına sebebiyle denizin taşmasının ardından su altında kalan bölgede çalışmalar sürerken, kepçenin darbesiyle doğal gaz borusu patladı.

Borunun patlamasıyla alevler havaya yükselirken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.

ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Doğalgaz dağıtım şirketi ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.


Alsancak doğal gaz

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