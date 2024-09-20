Arkadaşıyla yürürken bir anda yere yığılıp kaldı: Yurttaşlar yardıma koştu

Antalya'da kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada rahatsızlanan 15 yaşındaki çocuk, bir anda yere yığıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan ve yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Arkadaşıyla yürürken bir anda yere yığılıp kaldı: Yurttaşlar yardıma koştu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:36

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Erhan K.Y., bir anda bayılarak yere yığıldı.

Çocuğun yardımına arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koşarken, baygın vaziyetteki genç, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YURTTAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çocuğun, hastanede yapılan müdahalenin ardından kendine geldiği öğrenilirken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, çocuğun arkadaşının yere yığıldığını görmeden yoluna devam ettiği, olayı fark edince hemen yanına geldiği, ilk olarak yoldan geçen bir araç sürücüsünün durduğu, ardından da çevredeki esnaf ve vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.


Etiketler: #Antalya

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