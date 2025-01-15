Arkadaşlarının doğum gününe giden gençler motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İzmir’in Urla ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitiren Anıl Balıkçı ve Velican Ecevit’in, kazadan önce bir arkadaşlarının doğum günü etkinliğine katıldıkları öğrenildi.
İzmir'in Urla ilçesinde, motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Anıl Balıkçı ve Velican Ecevit son yolculuklarına uğurlandı. Gençlerin, kazadan önce Çeşme ilçesindeki bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldıkları, dönüş yolunda ise kaza yaptıkları belirtildi. Kazada yaralanan Miraç A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazanın ardından yaşamını yitiren Anıl Balıkçı’nın cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Çarşı Hoca Ali Camisi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Balıkçı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kuşçular Helvacılar Mezarlığı’nda defnedildi. Baba Mustafa Balıkçı, oğlunun tabutunun başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu.
Velican Ecevit’in cenazesi ise Hamidiye Üzümcü Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ecevit’in ailesi ve sevenleri, genç yaşta hayatını kaybeden çocuklarının ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
Kazanın, Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı’nda motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Anıl Balıkçı’nın kullandığı motosiklet, kazanın ardından Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak Balıkçı ve Ecevit kurtarılamamıştı. Kazada yaralanan Miraç A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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