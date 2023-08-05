Arkadaşlarıyla oynayan çocuk reklam panosunun içinde mahsur kaldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Umut B. içine girdiği reklam panosunda mahsur kaldı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 00:03
Arkadaşlarıyla oynayan çocuk reklam panosunun içinde mahsur kaldı
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Arkadaşlarıyla sokakta oynayan Rüzgar Umut B., iddiaya göre yol kenarında kapağı açık reklam panosunun içine girdi. Çocuğun içeri girmesiyle kapak bir anda kapandı. Pano içinde mahsur kalan ve çıkamayan çocuğu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerde korktuğu için gözyaşı döken çocuk, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bölgede toplanan mahalle sakinleri de itfaiye erlerinin kurtarma çalışmasını ilgiyle takip etti.

Sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edilen çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi.


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