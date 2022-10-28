Arkas Otomotiv Ankara iki markayı daha bünyesine kattı

28 Ekim 2022 Cuma, 14:05

Arkas Otomotiv Ankara, Volvo, Ford, Citroen, Peugeot, Opel ve Subaru’nun ardından Japon Otomotiv üreticisi Suzuki’nin yanı sıra 90 yılı aşkın bir süredir İngiliz otomobilleri üreten MG markalarını da çatısı altında topladı. Bünyesindeki marka sayısnı sekize çıkaran Arkas Otomotiv, araçların satışı, servis, yedek parça hizmetleri ve ikinci el showroomu olarak da hizmet verecek.

26 Ekim Çarşamba günü Ankara’da yapılan açılışta konuşan Arkas Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Can Yıldırım, Arkas Otomotiv Ankara’nın, yüksek kalitede hizmet verdiğini ve bunu daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Doğan Trend Otomotiv Ceo’su Kaan Dağtekin ise 60 yılı aşan tecrübesinden alınan ilhamla otomotiv alanında bayrağı daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını ve Arkas Otomotiv ile bu alanda yenilik yarattıklarını söyledi. Doğan Trend Otomotiv Grubu Otomobil Markalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da Suzuki ve MG’nin kendisini kanıtlamış markalar olduğunu belirterek bu yeni iş birliğinin sektör açısından faydalı olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Başdanışmanı ve Ankara Temsilcisi Özgür Ulupınar da kurdele kesiminde yer aldı.