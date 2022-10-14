Arkas Spor 4’te 4 yaptı
AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü haftanın açılış maçında Arkas Spor evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü haftanın açılış maçında Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün götüren mavi-beyazlılar 25-19, 27-25 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Arkas Spor üst üste 4'üncü galibiyetini alıp 10 puana ulaşırken, galibiyetle tanışamayan Hatay ekibi 2 puanda kaldı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
ARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Ahmet, Caner, Enis Ali, Enes, Perez, Bertuğ
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğaçhan, Bucko, Fatih Eren, Miskevich, Cafer, Furkan, Batuhan, Zeka Çağatay, Berkan, Burhan, Ahmet Emre, Yiğit
SETLER: 25-19, 27-25, 25-20
SÜRE: 81 dakika (24, 31, 26)
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Öyle mi genel müdür?
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi