Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası için sahaya çıkıyor
Kupa Voley şampiyonu Arkas Spor, Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile 28 Eylül Çarşamba günü Ankara’da 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya geliyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “İzmir’e, Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz” dedi.
Voleybolda normal sezonun başlamasına sayılı günler kalan Şampiyonlar Kupası heyecanı yaşanacak.
Geçen sezonun Kupa Voley şampiyonu Arkas Spor, Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart’a konuk oluyor. Yarın Ankara’da TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadele saat 15.30’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız maçı canlı yayınlanacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, geçen sezonu farklı kulvarlarda şampiyonluklarla kapatan iki takımının mücadelesinin üst düzeyde olacağını söyledi. Özden, “Geçen sezon müzemize götürdüğümüz AXA Sigorta Kupa Voley kupasından sonra şimdi de Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kaldırmak ve sezona moralli başlamak istiyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyede. İzmir’e, Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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