Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası için sahaya çıkıyor

27 Eylül 2022 Salı, 10:56

Voleybolda normal sezonun başlamasına sayılı günler kalan Şampiyonlar Kupası heyecanı yaşanacak.

Geçen sezonun Kupa Voley şampiyonu Arkas Spor, Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart’a konuk oluyor. Yarın Ankara’da TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadele saat 15.30’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız maçı canlı yayınlanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, geçen sezonu farklı kulvarlarda şampiyonluklarla kapatan iki takımının mücadelesinin üst düzeyde olacağını söyledi. Özden, “Geçen sezon müzemize götürdüğümüz AXA Sigorta Kupa Voley kupasından sonra şimdi de Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kaldırmak ve sezona moralli başlamak istiyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyede. İzmir’e, Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.