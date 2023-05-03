Arkas Yaşam Merkezi depremzedelerin hizmetine girdi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:50

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:50

Tüm Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırmak için harekete geçen Arkas, depremzedeler için orta vadede daha kalıcı çözümler oluşturmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde kurduğu 260 konteynerden oluşan Arkas Yaşam Merkezi tamamlandı.

KÜTÜPHANE DE AÇILDI

İskenderun’daki depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere kurularak depremzedeleri ağırlamaya başlayan ve 1000 kişinin yerleştirildiği Arkas Yaşam Merkezi içinde oyun parkı, kütüphane, sağlık merkezi, ortak mutfak ve çamaşırhaneler var. Konteynerlerin içi ise dört yataklı konteynerlerde televizyon, buzdolabı, klima, yemek masası, kanepe ile mutfak ve banyo donanımları ile hazırlandı.

Arkas Spor taraftarının yardımlarıyla toplanan kitaplardan oluşan Monreve kütüphanesi çocukların eğitim ve öğrenme ihtiyacına katkı sağlayacak.