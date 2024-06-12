Kanal İstanbul güzergâhı rantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak ifade ettiği Kanal İstanbul’a dair tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00
Kanal İstanbul güzergâhı rantı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan iki taşınmazı satışa çıkardı. 5969 ada 9 parsel ve 6006 ada 1 parseldeki taşınmazların toplam yüzölçümü 374.89. İmar durumu konut alanı olarak ifade edilen taşınmazlar için 2 milyon 922 bin 800 TL ve 4 milyon 575 bin TL muhammen bedel isteniyor. Haraççı Mahallesi’ndeki arsalar için de 9 milyon 607 bin 540 TL’lik muhammen bedel talep edilmişti. 

İMAR PLANINI İPTAL ETMİŞTİ

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kanal İstanbul projesinin imar planına ilişkin açtığı dava geçen aylarda karara bağlandı. Mahkeme bakanlığın işleminin hukuka uygun olmadığına hükmetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu karar, Kanal İstanbul projesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir” açıklaması yapmıştı.


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