Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet: Akraba kavgası kanlı bitti, başından vuruldu!

Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet: Akraba kavgası kanlı bitti, başından vuruldu!

14.05.2026 09:22:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet: Akraba kavgası kanlı bitti, başından vuruldu!

İstanbul Arnavutköy'de aile arasında bulunan husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içerisinde bulunan husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VURULDU

Kavgada M.K. isimli şahıs başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda silah kullandığı değerlendirilen şüphelilerin ise M.K.’nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.K. ve Ü.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan M.K.’nin hangi silahla vurulduğunun yapılacak kriminal inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İlgili Konular: #Arnavutköy #silahlı kavga

İlgili Haberler

Başkentte 'silahlı paylaşım' operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
Başkentte 'silahlı paylaşım' operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da iki aile arasında silahlı çatışma: 10 tutuklama
Ankara'da iki aile arasında silahlı çatışma: 10 tutuklama Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'un üç ilçesinde silahlı saldırılar: Suç örgütüne düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un üç ilçesinde silahlı saldırılar: Suç örgütüne düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Eyüpsultan, Üsküdar ve Ataşehir'de yapılan 8 silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.