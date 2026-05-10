İstanbul'un üç ilçesinde silahlı saldırılar: Suç örgütüne düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

10.05.2026 12:43:00
DHA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Eyüpsultan, Üsküdar ve Ataşehir'de yapılan 8 silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kurulan suç örgütüne üye olma', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Yaralama' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan'da meydana gelen 6 silahlı saldırıya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, ilçede meydana gelen 6 ayrı silahlı saldırıya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüpheli, eylemlerde kullandıkları değerlendirilen 4 ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosikletle birlikte yakalandı. Şüphelilerin saldırıları suç örgütü adına gerçekleştirdiği tespit edildi.

3 İLÇEDE 8 SİLAHLI SALDIRI

Soruşturmanın devamında, ilçedeki bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan otomobilin marka ve modeli tespit edildi. Otomobilin sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Aynı otomobilin; 14 Nisan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda, 20 Nisan'da E.G. isimli kişiye yönelik saldırıda, 1 Mayıs'ta iki ayrı iş yerine düzenlenen saldırılarda, 3 ve 5 Mayıs'ta Eyüpsultan'da aynı iş yerinin kurşunlanması olaylarında, 6 Mayıs'ta Üsküdar'da Ş.F. isimli kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ve 9 Mayıs'ta Ataşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik saldırıda kullanıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eyüpsultan'da ki eylemlere ilişkin gözaltında bulunan 4 şüpheli ile eylemlerde otomobili kullanan 1 kişinin ardından, bugün düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 13'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Akın Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuk' açıklaması: Yasal düzenleme mi geliyor? Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerini Ankara Hakimevi’nde kabul etti. Gürlek, toplumda “cezasızlık algısı” bulunduğunu belirterek, “Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız” dedi. Gürlek, "Toplumun yüzde 81'i cezaları yetersiz buluyor, ben de katılıyorum" ifadelerini kullandı.
Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda tartışma çıktı: Ankara Barosu’ndan güvenli ortam vurgusu TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda Komisyon Başkanı ile Ankara Barosu temsilcisi arasında çocukların ifadelerinin mahkeme salonunda alınması konusunda tartışma çıktı. Komisyon başkanı; çocukların yaptıklarının ağır olduğunu anlaması konusunda savunmasının hâkim karşısında alınması gerektiğini savundu. Baro temsilcisi ise çocuk yargılanmalarında önceliğin güvende olacağı bir sistemde maddi gerçekliğin açığa çıkmasında önemli olacağını vurgulayarak, bu nedenle adli görüşme odalarında ifade alınması gerektiğini belirtti.
Yurttaşların bilgileri suç örgütlerine satılıyor: Kişisel veri satışında 'panel' tehlikesi! 'Panel' adı verilen platformlarda vatandaşların kişisel verileri satılıyor. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, hızla yayılan "panelcilik" sistemlerinin artık sadece basit bir siber suç olmaktan çıkıp organize suç yapılarının kontrolüne geçtiğini belirtti.