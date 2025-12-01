Arnavutköy'de TIR tamirhanesinde korkutan yangın: Saatler içinde söndürüldü!

Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokak'ta bulunan bir TIR tamirhanesinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Tamirhanede bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin kısa sürede tüm tamirhaneyi sardığı yangın, çevredeler tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.