Arnavutköy'de ani manevra yapan otomobil kazaya neden oldu, araç sahibi kaçtı!

Arnavutköy’de Habipler Yolu’nda meydana gelen kazada, ani bir manevra sonucu bir kamyonet devrildi. Kazaya karışan araç sahibi olay yerinden kaçarken, kaza anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:44
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Arnavutköy'de otoyolda ilerleyen araç emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada önde ilerleyen kamyonete vuran araç, kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesine neden oldu. Araç sahibi hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Habipler Yolu'nda meydana geldi. Kapalı kasa kamyonetin yolda ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü emniyet şeridinde durna otomobile çarpmamak için sol şeride manevra yaptı.Ani menavra sırasında otomobil önce öndeki kamyonete ardından yanında ilerleyen başka bir araca çarparak kazaya neden oldu. Kapalı kasa kamyonet yoldan çıkarak devrilirken, kazaya neden olan sürücü olay yerinden hızla kaçtı.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


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