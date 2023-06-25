Arnavutköy'de bıçaklı kavga: Dereye sığınan yaralıyı itfaiye kurtardı
Arnavutköy'de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 3 kişi kavga etmeye başladı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, yaralılardan biri kaçarak çevrede bulunan bir derede saklandı ancak dereden çıkamadı. Derede bulunan yaralı, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan T.K, E.Z ve K.Z Atatürk Mahallesi Maruf Sokak'ta buluştu. 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında yaralanan T.K kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı E.Z ve K.Z ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DEREYE SAKLANDI; YARDIM İSTEDİ
Olay yerinden kaçan T.K, Şirindere mevkiinde bulunan dereye girerek köprü altında saklandı. Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan T.K'nin yardım çığlıklarına mahalle sakinleri koştu.
DURUMU CİDDİ
Dereden çıkamayan T.K, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan T.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Akraba olan E.Z ve K.Z.'nin ise, hastanedeki tedavileri devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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