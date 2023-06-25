Arnavutköy'de bıçaklı kavga: Dereye sığınan yaralıyı itfaiye kurtardı

Arnavutköy'de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 3 kişi kavga etmeye başladı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, yaralılardan biri kaçarak çevrede bulunan bir derede saklandı ancak dereden çıkamadı. Derede bulunan yaralı, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:30
Arnavutköy'de bıçaklı kavga: Dereye sığınan yaralıyı itfaiye kurtardı
Abone Ol google-news

Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan T.K, E.Z ve K.Z Atatürk Mahallesi Maruf Sokak'ta buluştu. 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında yaralanan T.K kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı E.Z ve K.Z ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DEREYE SAKLANDI; YARDIM İSTEDİ 

Olay yerinden kaçan T.K, Şirindere mevkiinde bulunan dereye girerek köprü altında saklandı. Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan T.K'nin yardım çığlıklarına mahalle sakinleri koştu.

DURUMU CİDDİ

Dereden çıkamayan T.K, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan T.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Akraba olan E.Z ve K.Z.'nin ise, hastanedeki tedavileri devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  


Arnavutköy kavga

İlgili Haberler

CHP'de 'Kavgasız değişim'de Özgür Özel adı öne çıkıyor

CHP'de 'Kavgasız değişim'de Özgür Özel adı öne çıkıyor
Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı kavga

Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı kavga
Kadıköy’de sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kadıköy’de sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler