Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı kavga

Yayınlanma: 24.06.2023 - 07:30

Güncelleme: 24.06.2023 - 08:08

Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde akşam saatlerinde bazı kişiler arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla gelişigüzel ateş etmeye başladı.

Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri büyük bir korku yaşarken kavgaya karışanlardan şans eseri yaralanan olmadı.

İhbarlar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, ateş açan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.