Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı kavga
İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Mahalle sakinleri yaşanan kavgayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.
Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde akşam saatlerinde bazı kişiler arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla gelişigüzel ateş etmeye başladı.
Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri büyük bir korku yaşarken kavgaya karışanlardan şans eseri yaralanan olmadı.
İhbarlar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, ateş açan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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