Arnavutköy’de dehşet... Haraç çetesi el bombasıyla iş yerine saldırdı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:06

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:11

Oto galeri işleten Kemal Bayrak, eski bir çalışanın işten çıkarılmasını bahane eden çetenin baskılarına maruz kaldı. İşletmesi defalarca kurşunlandıktan sonra saldırganlar bir el bombası atarak maddi hasara yol açtı. Saldırganlar daha yabancı numaralar üzerinden "Bir sonraki bomba evine" tehdidi içeren aramalar yaptı.

Bayrak ve ailesi ölüm tehdidi altında olduklarını ifade ederken, çetenin aynı yöntemle bölgedeki diğer işletmeleri de hedef aldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alırken, firari zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.