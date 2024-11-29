Arnavutköy’de dehşet... Haraç çetesi el bombasıyla iş yerine saldırdı
İstanbul Arnavutköy’de, 10 milyon TL haraç talebini reddeden Kemal Bayrak adındaki kişinin işletmesi kurşunlanarak el bombasıyla hedef alındı. Saldırganlar, sonraki hedefin evleri olduğunu belirterek tehditlerini sürdürdü.
Oto galeri işleten Kemal Bayrak, eski bir çalışanın işten çıkarılmasını bahane eden çetenin baskılarına maruz kaldı. İşletmesi defalarca kurşunlandıktan sonra saldırganlar bir el bombası atarak maddi hasara yol açtı. Saldırganlar daha yabancı numaralar üzerinden "Bir sonraki bomba evine" tehdidi içeren aramalar yaptı.
Bayrak ve ailesi ölüm tehdidi altında olduklarını ifade ederken, çetenin aynı yöntemle bölgedeki diğer işletmeleri de hedef aldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alırken, firari zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #haraç #Arnavutköy
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- MSB'den açıklama geldi
- Saat verildi, sayı istendi
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- TCMB ve TBB'den açıklama
- Ay yüzeyinin altında devasa bir yapı keşfedildi
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'