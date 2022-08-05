Rize'de denize giren kişi boğuldu

Rize'nin Pazar ilçesinde denize giren İsmail Pala'dan acı haber geldi. Pala, olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

AA
05 Ağustos 2022 Cuma, 16:57
Rize'de denize giren kişi boğuldu
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Hamidiye Mahallesi'ndeki plajda denize giren İsmail Pala (54), bir anda gözden kayboldu. Bölgede bulunan kişilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yurttaşlar, bir süre sonra Pala'yı sudan çıkarttı.

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pala'nın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.


Rize boğulma deniz

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