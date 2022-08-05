Rize'de denize giren kişi boğuldu
Rize'nin Pazar ilçesinde denize giren İsmail Pala'dan acı haber geldi. Pala, olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi'ndeki plajda denize giren İsmail Pala (54), bir anda gözden kayboldu. Bölgede bulunan kişilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yurttaşlar, bir süre sonra Pala'yı sudan çıkarttı.
ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Pala'nın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.
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