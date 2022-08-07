Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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