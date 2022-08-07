Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi için fırtına uyarısı

07 Ağustos 2022 Pazar, 14:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.