Arnavutköy'de inşaata yıldırım düştü: Bir işçi yaralandı

Arnavutköy'de inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

DHA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:05
Arnavutköy'de inşaata yıldırım düştü: Bir işçi yaralandı
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Arnavutköy'de bir inşaata dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Bu sırada inşaatta çalışan Ömer Kılıç yaralandı.

Bir anda yere yığılan ve inşaattan düşme tehlikesi yaşayan Kılıç'ın yardımına arkadaşları koştu. Talihsiz genci inşaatın bulunduğu alanda indiren arkadaşları, işçiyi toprağa gömerek üzerindeki elektriği atmasına yardımcı olmak istedi.

Haber verilmesi üzerine olay  yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.

Ömer Kılıç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Arnavutköy İşçi Yıldırım

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