Arnavutköy'de inşaata yıldırım düştü: Bir işçi yaralandı
Arnavutköy'de inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Arnavutköy'de bir inşaata dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Bu sırada inşaatta çalışan Ömer Kılıç yaralandı.
Bir anda yere yığılan ve inşaattan düşme tehlikesi yaşayan Kılıç'ın yardımına arkadaşları koştu. Talihsiz genci inşaatın bulunduğu alanda indiren arkadaşları, işçiyi toprağa gömerek üzerindeki elektriği atmasına yardımcı olmak istedi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.
Ömer Kılıç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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