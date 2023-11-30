Arnavutköy'de kaçak ilaç operasyonu: 10 gözaltı

Arnavutköy'de bir depoya yapılan baskında yaklaşık 30 milyon lira değerinde kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç ile zayıflama çayı ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:09
Arnavutköy'de kaçak ilaç operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda kaçak ilaç bulunduğunu ve bu ilaçların buradan piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Depoyu gözetleyen ekipler dün sabah baskın düzenledi. Baskında 10 kişi gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 30 milyon değerinde 776 bin 86  kaçak zayıflama ve cinsel performans arttırıcı ilaç, 463 bin 188 adet kaçak zayıflama çayı ve kahvesi, 281 bin 216 adet kaçak cinsel performans arttırıcı bal ve macun ele geçirildi.

 Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


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