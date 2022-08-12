Arnavutköy'de 'kamyondaki demirler' İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Arnavutköy'de kamyonda bulunan demir direkler düşünce yanından geçen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsün sol tarafında büyük hasar oluşurken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 13:32
Arnavutköy'de 'kamyondaki demirler' İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var!
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Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde, saat 12.30 sıralarında İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.

Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

 

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.


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