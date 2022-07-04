Arnavutköy'de küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:52

Arnavutköy'de Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında dün gece saatlerinde, kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetteki hayvanlardan 15'i hayatını kaybetti.

Hayvanların sahibi ve çevredekiler kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

