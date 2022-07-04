Arnavutköy'de küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi

Arnavutköy'de küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi. Kamyonetteki 15 küçükbaş kurbanlık yaşamını yitirirken, hayvanların sahibi ve çevredekiler diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:52
Arnavutköy'de küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi
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Arnavutköy'de Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında dün gece saatlerinde, kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetteki hayvanlardan 15'i hayatını kaybetti.

Hayvanların sahibi ve çevredekiler kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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