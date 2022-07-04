Kazada yaralanan İngiliz model, hayati tehlikeyi atlattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İngiliz Jake Robert Mclean'ın (33) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kız arkadaşı, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28), hayati tehlikeyi atlattı. Mclean'ın alkollü olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Yalıkavak-Bodrum yolunda, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde 3 Temmuz Pazar günü saat 04.00 sıralarında; İngiliz Jake Robert Mclean yönetimindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde sürücü Mclean'ın yaşamını yitirdiği, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan 'The Only Way Is Essex' isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi. Oukhellou'nun hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ardından da ifadesine başvurulacağı belirtildi.
VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ
Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgunda işlemlerinin sürdüğü bildirilen Mclean'ın ise alkollü olup olmadığı ise otopsinin ardından belli olacak.
Öte yandan, virajlı yolda meydana gelen kazada Mclean'ın yolu bilmediği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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