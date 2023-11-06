Arnavutköy’de onlarca kişi fatura ödeme merkezince dolandırıldı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:46

Güncelleme: 06.11.2023 - 14:11

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödendiği fatura ödeme merkezi iddiaya göre 2 ay önce başkasına devredildi.

Fatura ödeme merkezini devralan kişi gelen yurttaşların faturalarını ödediğini söyleyerek onlara makbuzlar verdiği, sistemde bir problem olduğunu ve bu nedenle ödenmediğini söyleyen yurttaşlara yanlışlık olmuş şimdi düzelteceğiz diyerek oyaladığı öğrenildi.

Telefonlarına gelen mesajlar ile faturalarının ödenmediğini öğrenen yurttaşlar, fatura ödeme merkezine geri gittiklerinde ise kendileri gibi onlarca mağdurla karşı karşıya geldi. Kepenkleri kapalı ve günlerdir açılmadığı öğrenilen merkezin önünde bir araya gelen yurttaşlar, dolandırıldıklarını anladıklarında ise polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri mağdurları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

“BAŞKA BİRİ OLDUĞUNU GÖRDÜM SORACAKTIM "

Yaşanan olayla alakalı mağdur olduğunu söyleyen ve faturaları ödenmeyen Sami Türkan, “Biz yıllardır burada ödüyoruz şimdi kapatıp gitmiş ben 2 hafta önce ödeme yaptım elektrikçi geldi ödenmediğini söyledi. Ben 3 bin 200 TL fatura ödemiştim şimdi sormak için geldim işyerini kapatıp gitmiş. İnsanlar faturalarını ödemiş durumu olmayanlar var şimdi tekrar nasıl ödeyecekler. Yan taraftaki komşulara sorduk onlarda eski kişilerin devrettiğini burayı yeni aldığını söyledi. Dükkan faturalarımı ben genelde burada ödüyorum okuma yazması olmayan yaşlı kişiler özellikle burada ödeme yapıyorlardı en fazla mağdur olanlarda onlar oldular. Eski sahibi 2 aydır devretmiş ben burada farklı bir vatandaş gördüm soracaktım da aslında ama o an aklımdan çıktı” şeklinde konuştu.

“FARK EDİP GERİ GELENE KADAR 10 DAKİKA İÇİNDE KAPATIP GİTMIŞ”

Yine mağdurlardan olan Naif Garip, “Bende burada otelde çalışıyorum bana 3 gün önce mesaj geldi 5 gün içerisinde elektrik kesilecek diye ben buraya geldim bana oldu yaptık dedi. Ben dükkana gidip batım yine ödenmemiş hemen buraya geri geldim 10 dakika içerisinde kapatıp gitmiş benim gibi bir sürü insan var bize denk gelince şaşırdık” ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar, polis ekiplerince karakola götürüldü. Şikayetler alındıktan sonra ekiplerin konuyla alakalı inceleme ve çalışmaları başlayacağı öğrenildi.