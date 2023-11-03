‘Dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alınan Banu Parlak’tan ilk açıklama

Yayınlanma: 03.11.2023 - 20:26

Güncelleme: 03.11.2023 - 20:26

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve işyerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu.

Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla hakim karşısında çıkan Banu Parlak, görülen mahkemenin ardından serbest kalarak havalimanından ayrıldı.

"SADECE İFADE VERDİM"

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden videolu açıklama yapan Banu Parlak, "Hakkımda çıkan haberleri görüyorum ve hayretle izliyorum. Tutuklama veya gözaltı yok. Sadece yoğunluktan dolayı unuttuğum bir ifadem vardı onu verdim. Asla söylenildiği gibi bir şey yoktur, ifademi verdim ve evime gidiyorum" açıklamasında bulundu.