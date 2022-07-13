Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar

Arnavutköy'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı.

(İHA)
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:31
Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
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Mimar Sinan Caddesi'nde 11 Temmuz Pazartesi günü, bir grup aile üyesi, husumetli oldukları aileden birine ait oto yıkamacıya saldırdı.

Gruptakiler, pencereleri kırdı. Yıkama malzemelerini dağıttı.

O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


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