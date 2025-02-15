Arnavutköy’de sahte dolarla alışverişi! Hem ürünleri aldı, hem para üstünü
İstanbul Arnavutköy’de yabancı uyruklu bir şahıs, sahte 100 dolarla 800 TL’lik alışveriş yaptı. Hem ürünleri hem de para üstünü alan şahıs marketten uzaklaşırken, doları bozdurmak isteyen işletmeci paranın sahte olduğunu anladı.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir markette akşam saatlerinde markete gelen yabancı uyruklu bir kişi, 800 TL değerinde alışveriş yaptı. Türk Lirası olmadığını belirterek ödeme için 100 dolar uzatan şahıs, işletmeci tarafından kabul edilince para üstünü de alarak marketten ayrıldı.
Bir gün sonra dolar bozdurmak isteyen işletmeci, döviz bürosunda paranın sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.
Etiketler: #Arnavutköy #Sahte dolar
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