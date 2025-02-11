9 milyon liralık vurgun! Beşiktaş'taki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:02

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:08

Soygun 16 Ocak'ta Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda saat 04.15'te meydana geldi.

Gece saatlerinde kuyumcuya giren hırsızlar, 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyası ve altın aldı.

Soygun yapan hırsızlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Sabah işyerine gelen kuyumcu sahibi soyulduğunu görünce polisi gidip şikayetçi oldu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen S.D, M.E.C. ve N.K. isimli şüpheliler Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve M.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.K serbest bırakıldı.

Öte yandan soygun anı kameraya yansıdı.