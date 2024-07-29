Arnavutköy'de silahlı çatışma: Kaçan şüpheliler yakalandı

Arnavutköy'de, geçtiğimiz hafta bir oto tamirhanesinde 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmada kaçan şüpheliler olayda kullandıkları 3 tabancı ile yakalandı. Şüpheli N.A. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:15
Arnavutköy'de silahlı çatışma: Kaçan şüpheliler yakalandı
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Hadımköy Mahallesi'nde geçen hafta çarşamba günü M.Y.D., daha önceden tamir ettirdiği aracı tekrar bozulunca sinirlenerek çalıntı bir araçla tamirhaneye geldi.

M.Y.D., silahla tamirhaneye ateş açtı. İş yeri sahibi Y.A. ile çalışanı N.A. silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, M.Y.D., ile iş yeri sahibi Y.A. yaralandı. M.Y.D., olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada iş yeri çalışanı N.A.'yı da gözaltına aldı.

OLAYDA KULLANDIKLARI TABANCALARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda olay sonrası kaçan M.Y.D.'yi, hastaneye sevk edilen N.A.'yı ve iş yeri sahibi Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli N.A. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 25 Temmuz Perşembe günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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