Arnavutköy’de sokak ortasında öldürülen Serpil Gül'ün davası görüldü

Yayınlanma: 05.09.2024 - 16:10

Güncelleme: 05.09.2024 - 16:39

İstanbul Arnavutköy'de Harun Gül, boşanma aşamasında olduğu eşi Serpil Gül geçen ay silahla vurarak sokak ortasında öldürdü. İddiaya göre, ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü Serpil Gül'ün başında bekledi. Gül'ün " tasarlayarak öldürme, eşe karşı öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması dün İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan sanık Harun Gül, Serpil Gül'ü kasten öldürmediğini belirterek, "Öyle bir niyetim yoktu. Ben silahı 2021 yılında eşimin beni aldattığını gördükten sonra aldım. Eşimin telefon yazışmalarında Erkan diye birinin benim için tehditlerini gördüm. Kendimi korumak için silah aldım. Silahı Eminönü'nde 3 bin liraya aldım" dedi. Cinayeti tasarlamadığını iddia eden Gül, "İlk başlarda belki eşime ilişkin olarak bir tasarlama düşünsem bile benim çocuklarım vardı. Kafamdan eşimi öldürmek düşüncesi o andan sonra çıktı" dedi.

''SONRASINI HATIRLAMIYORUM''

Olay gününü anlatan Gül, "Ben çocuğu sünnet ettireceğim dedim. Eşim çocukları görmek istediğini söyledi. Çocuğu sünnet ettirdik. O gece benim eve geçti, çocuklarla bizimle kaldı. Sabah olduğunda eşime 'Sen bize neden bunları yaptın' dedim. O da bana 'Erkek olsaydın elimden tutsaydın' dedi. Benim gözüm döndü. Koşarak evden çıktı ben de peşinden gittim. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının sanığa, şimdiki ifadeleri ile önceki ifadelerinin çeliştiğini bildirmesi üzerine sanık Gül, "Benim kafam gidip gelmektedir"dedi. Duruşmada tanık polisler de dinlendi. Yaşananları anlatan tanık polislerden biri, "Bize 'Şahıs kadını vurdu başını bekliyor' diye anons geldi. Gittiğimizde başında şüpheli şahıs vardı telefonla konuşuyordu. Şahıs silahını bırakıp yere yattı" dedi. Diğer tanık ise sanığın olay yerinde kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Duruşmada olay gününe ait görüntülerin izlenmesi üzerine Serpil Gül'ün avukatları olayın tasarlanarak yapıldığını dile getirerek, aldatma ve tahrik iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Savcı mütalaasında sanığın tasarlayarak, eşe karşı, kadına karşı kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 19 Eylül tarihine erteledi.

6284 UYGULANSAYDI YAŞIYOR OLACAKTI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Kadın Meclisi üyeleri duruşma öncesi bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "6284 sayılı kanun etkin uygulansaydı, Serpil bizimle birlikte olabilirdi, maalesef göz göre göre öldürüldü. Serpil defalarca şikayet oldu, hayatta kalabilmek için elinden geleni yaptı. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) görevini yapsa, şiddetin takipçisi olsa, işte o zaman Serpil’ler hayatta olacak" dendi.